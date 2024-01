Chaos um Umleitungsstrecke Mit Video: Zerbster Brücke in Roßlau - Entschuldigung von Baudezernentin Lohde

Die Stadt Dessau-Roßlau versucht beim Thema Zerbster Brücke in Roßlau das Chaos um die geänderte Umleitung in Roßlau zu erklären und gelobt mehr Transparenz. Am Dienstag gibt es eine Bürgerversammlung. So ist die Umleitung ab 16. Januar geplant.