Zeitreise durch die alte und neue Stadt: Kalender zeigt zum 20. Mal „Dessau im Wandel der Zeit“

Dessau/MZ - Die 20 ist rund. Zum 20. Mal erscheint für 2022 der Kalender „Dessau im Wandel der Zeit“ und lädt ein zu einem kalendarischen Spaziergang durch die zwölf Monate. Noch druckfrisch ist die Auflage Nummer 20 und so seit Montag erhältlich in der Druckerei Wieprich in Dessau, Wasserstadt 31. Dazu gibt es auch ein kleines Büchlein, in dem alle bisherigen Kalenderblätter seit 2002 zu sehen sind.

Wie in jedem Jahr stellt der Kalender Bilder der Stadt gegenüber in historischen und aktuellen Aufnahmen - vom möglichst gleichen Standort der Fotografen.

Neu ist diesmal der Firmenname. Nachdem das Dessauer Unternehmen Rupa-Druck in der innerstädtischen Friedrich-Naumann-Straße nach 90 Jahren im März 2021 den Betrieb einstellen musste, hat die Druckerei Wieprich in der Wasserstadt einige Geschäftsfelder übernommen. Der Dessau-Kalender zählt dazu. „Für den Anfang starten wir jetzt mit 1.000 Exemplaren. Wenn die Nachfrage damit noch nicht gesättigt ist, können wir nachdrucken“, sagt Geschäftsführer Andreas Wieprich.

Die Motive sind auch nach 20 Jahren noch nicht ausgegangen

Die Firma Rupa-Druck hatte seit dem Jahr 2002 den Kalender „Dessau im Wandel der Zeit“ herausgegeben. Während dieser zwei Jahrzehnte hat der Kalender, der den Wandel in der Stadt dokumentiert, weit über die Stadtgrenzen hinaus Fans und Freunde gewonnen. Und war immer ein gern gesehenes und gefundenes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum der Dessauer.

Die Motive sind auch nach 20 Jahren noch nicht ausgegangen. Die Aufnahmen zur Verfügung stellt der Dessauer Fotograf Sebastian Kaps - sowohl die aktuellen, als auch die historischen Foto aus seinem Archiv. Das Deckblatt macht mit dem Blick vom Vater-Franz-Denkmal in die Kavalierstraße bis zum Museum mit einem Kaleidoskop historischer Aufnahmen neugierig auf einen Streifzug.

Der Kalender soll ab kommende Woche auch in der Buchhandlung Thalia erhältlich sein, kündigt Wieprich an.

Druckerei Wieprich, Wasserstadt 31, Montag-Donnerstag 7:30 - 16 Uhr, Freitag 7:30 - 15, „Kalender 2022 - Dessau im Wandel der Zeit“, 12 Euro