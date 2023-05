Der Städtepartnerschaftsverein zeigt in Ibbenbüren Fotos der beiden Dessauer Fotografen Peter Kühn und Thomas Ruttke aus dem Gartenreich aus. Gezeigt werden Motive, die in der 1980er Jahren analog und heute digital aufgenommen wurden.

Zeitensprünge mit der Kamera - Zwei Dessauer Fotografen zeigen das Gartenreich in Ibbenbüren

Thomas Ruttke und Peter Kühn (r.) stellen in Ibbenbüren aus.

Dessau-Rosslau/MZ - Die beiden Ur-Dessauer fühlen sich in Ibbenbüren herzlich willkommen. „Sehr freundliche Menschen und eine schöne Atmosphäre mit guten Gesprächen“, haben Peter Kühn und Thomas Ruttke Anfang Mai in der Partnerstadt im Tecklenburger Land genossen. Im dortigen Kulturspeicher Dörenthe am Dortmund-Ems-Kanal zeigen die beiden Fotokünstler ihre Ausstellung „Altersklasse - Peter Kühn & Thomas Ruttke - analog und digital“.