Zeit für neue Sirenen läuft davon - Fördermittel bringen Dessau-Roßlaus Pläne durcheinander

In der Doppelstadt gibt es nur noch sechs Sirenen, die meisten davon in Orten nördlich der Elbe. Das Foto zeigt die Sirene in Streetz.

Dessau-Rosslau/MZ - In den vergangenen Jahrzehnten galten fest installierte Sirenen für die Bevölkerungswarnung in Dessau-Roßlau als überflüssig. Doch ein verpatzter „Warntag“ im Jahr 2020, als die Gefahrenmeldung per Handy bei vielen Nutzern ausblieb, hat offenbar zum Umdenken geführt. Nun will die Stadt doch Sirenen aufbauen.