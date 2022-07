Zeit der Rekorde trotz Hitze vorbei? Waldbad Dessau meldet bislang nur einen 1.000er Besucher-Tag

Meist sonnig und mindestens warm - seit gut einem Monat ist es Sommer in Dessau-Roßlau und Umland. So fällt eine erste Zwischenbilanz der Bäder aus.

Das Erlebnisbad in Roßlau zählt zu den beliebtesten Bädern in der Stadt. Bislang ist man dort mit der Saison zufrieden.

Dessau-Rosslau/MZ - Meist sonnig und mindestens warm - seit gut einem Monat ist es Sommer in Stadt und Umland. Und da ist Dessau-Roßlau für das passende Freizeitvergnügen am und im kühlen Nass üppig ausgestattet mit Frei- und Naturbädern. Wie ist die Badesaison 2022 gestartet, wie sind die bisherigen Besucherzahlen, was können die Badegäste erleben? Die MZ hörte sich um.