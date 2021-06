Zehn Schotterpisten in Dessau-Roßlau sollen noch in diesem Jahr asphaltiert werden

Dessau-Roßlau - Es war Ende Mai und zum Erstaunen der Mosigkauer Ortschaftsrätin Karin Dammann (FDP) tat sich zu diesem Zeitpunkt an einigen Stellen noch nichts in Sachen Straßenprofilierung. „Es staubt zum Beispiel noch immer sehr kräftig in der Kurt-Barthel-Straße. In anderen Jahren war man um diese Zeit schon sehr viel weiter“, stellte Dammann damals fest.

Auf Nachfrage bei der Stadt bestätigt Stadtsprecher Carsten Sauer, dass es aufgrund des feuchten und kühlen Frühlings in diesem Jahr zu Verzögerungen bei der Profilierung der unbefestigten Dessau-Roßlauer Straßen kommen könne.

Laut Sauer begannen die Arbeiten im April und werden je nach Witterung bis Ende des Jahres andauern. Mindestens einmal pro Jahr werden die rund 112 Schotterpisten im gesamten Stadtgebiet für insgesamt rund 145.000 Euro aufgefüllt und geglättet. Das sorgt zumindest für kurze Zeit für Entlastung.

Ist der Effekt verpufft, entwickelt sich bei langanhaltender Trockenheit durch den Verkehr viel Staub und bei Nässe eine Pfützenlandschaft. Betroffene Anwohner sind genervt von den Zuständen. Deshalb sind einige Kommunalpolitiker, unter der Federführung des Kleinkühnauer Ortsbürgermeisters und Stadtrats Hendrik Weber (Bürgerforum), in die Offensive gegangen. Sie fordern eine möglichst flächendeckende Asphaltierung der Schotterpisten. Da ein grundhafter Ausbau oft mit hohen Investitionen verbunden ist, wurde zusammen mit dem Tiefbauamt nach einer Alternative gesucht.

In einem Modellprojekt wurde im August 2020 in „Bergens Busch“ in Kleinkühnau eine einstige Schotterpiste mit einer zwei Zentimeter dicken „Bitumenemulsion“ in einem „Tränkungsverfahren“ bedeckt und damit kostengünstig asphaltiert.

„Die erste Bilanz fällt bisher positiv aus“, teilt der Stadtsprecher auf Nachfrage mit. Deshalb macht das Tiefbauamt den Weg für weitere Instandsetzungen nach diesem Verfahren frei. In zehn Straßenabschnitten soll es in diesem Jahr noch angewendet werden. Auch die Kurt-Barthel-Straße in Mosigkau ist dafür eingeplant. Die Ausschreibung läuft derzeit. Ist die erfolgreich, wird voraussichtlich Ende August die Bitumenschicht aufgetragen. Bis dahin staubt es dort weiter.

„Straßen, bei denen das Tränkungsverfahren in diesem Jahr angewendet wird, werden vorher nicht noch einmal profiliert“, erklärt Sauer. Ebenfalls zur Asphaltierung vorgesehen ist in Mosigkau die „Bauernreihe“. Doch nicht nur der westliche Vorort profitiert. Im benachbarten Dessau-Alten wird ein Teil der Schwenkestraße instandgesetzt.

In Ziebigk ist der Waldkaterweg dafür vorgesehen. In Großkühnau sollen der Friedrichsplatz und die Stocksgasse erneuert werden. Bei den Nachbarn in Kleinkühnau bekommt die Zufahrt zu „Bergens Busch“ eine Asphaltierung, ebenso wie der Nordteil der Susigker Straße. Im Osten Dessaus, in Mildensee, sind jeweils Teilabschnitte der Breitscheidstraße und der Straße „Tiefer Grund“ in diesem Jahr eingeplant.

Ein wichtiges Kriterium ist die Entwässerung der Straßen

Insgesamt stehen für das Tränkungsverfahren in diesem Jahr 630.000 Euro zur Verfügung. Davon werden auch weitere Straßen untersucht. „Momentan befinden sich 20 weitere Straßen in der engeren Prüfung, ob das Tränk-ungsverfahren hier durchgeführt werden könnte“, so der Stadtsprecher. Ein wichtiges Kriterium ist die Entwässerung der Straßen.

Ist die nach der Asphaltierung nicht im ausreichenden Maß vorhanden, wäre der Einbau von Entwässerungsanlagen notwendig. In diesem Fall könne gleich ein grundhafter Ausbau vorangetrieben werden, teilt Sauer Überlegungen des Tiefbauamts mit. Somit wäre ein Teil der vorhandenen Schotterpisten auch weiterhin nur mit erheblichem finanziellen Mehraufwand zu sanieren. (mz)