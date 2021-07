Zehn Bewerber aus dem Wahlkreis Dessau-Wittenberg hoffen auf Zulassung zur Bundestagswahl

Dessau-Roßlau/MZ - Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt in diesem Jahr insbesondere in Dessau-Roßlau. Nach der Doppelwahl von Landtag und Oberbürgermeister am 6. Juni und der Stichwahl ums OB-Amt am 27. Juni werden die Bürger am 26. September nun bereits zum dritten Mal binnen kurzer Zeit an die Wahlurnen gebeten - diesmal für die Wahl des neuen Bundestags.

Nach Ablauf der Frist am Montag, 18 Uhr, wurden beim Wahlamt der Stadt insgesamt zehn Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 70 (Dessau - Wittenberg) eingereicht. Dabei handelt es sich um die CDU, die AfD, Die Linke, SPD, FDP, Grüne, Freie Wähler sowie die Basisdemokratische Partei Deutschland. Hinzu kommt der Wahlvorschlag „UN-Menschenrecht auf Frieden“ und der „Einzelbewerber Rohne“. Weitere Details wurden nicht genannt.

Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet am Freitag, 30. Juli, ab 10 Uhr im Dessauer Ratssaal der Kreiswahlausschuss Die Sitzung ist öffentlich.

Eine Anmeldung für die Teilnahme ist laut Bekanntmachung der Stadt bis spätestens 29. Juli, 15 Uhr, per E-Mail an wahlen@dessau-rosslau.de erforderlich. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen.