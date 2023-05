Dreiste Diebe haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Landmaschinenhändlers im Zerbster Orsteil Schora zugeschlagen.

Zaun in der Nacht aufgeschnitten - Landmaschinen im Wert von 80.000 Euro in Schora gestohlen

Schora/MZ - Dreiste Diebe haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Landmaschinenhändlers im Zerbster Orsteil Schora zugeschlagen. Das wurde am Montag, 15. Mai, angezeigt und von der Polizei am Dienstag, 16. Mai gemeldet.