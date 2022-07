Zahlreich, laut und frech - Dessau-Roßlau hat eine Krähenplage

Krähen auf einer Wiese am Friedhof I in der Innenstadt.

Dessau/MZ - Hunderte Krähen sitzen abends in den großen Bäumen Am Rondel. Und nicht nur dort. Vielerorts treten sie zuhauf auf. Das Krächzen und Schreien der Saatkrähen ist allgegenwärtig. Die Zahl der Krähen in der Stadt, so scheint es, ist in diesem Jahr besonders hoch. Singvögel aber scheint es weniger zu geben.