Fast zeitgleich haben sich am Samstagmorgen drei Glätteunfälle auf der Autobahn 9 ereignet. Der Sachschaden ist hoch.

Der Audi krachte in die Leitplanke.

Dessau/Thurland/MZ/oml - Ein plötzlicher Kälteeinbruch am Donnerstagmorgen hat zu drei Unfällen auf der Autobahn 9 kurz hintereinander und in unmittelbarer Nähe zueinander geführt. Zunächst war nur von zwei Unfällen die Rede. Die Polizei korrigierte die Zahl am Abend aber nach oben.