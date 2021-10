XXL-Parkplatz für Lkw entsteht in Mildensee - Fast 100 Stellplätze sind geplant

Dessau/MZ - Am Eichengarten in Mildensee, direkt neben der A9, haben die Bauarbeiten für einen XXL-Parkplatz für Lkw begonnen. Am Rande des dortigen Gewerbegebietes sollen Stellplätze für 97 „Brummis“ und eine vierspurige Tankstelle entstehen.

Die Anlage soll im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden. Investor ist das Logistikunternehmen Gress und Zapp, das in Mildensee seinen Hauptsitz hat. Der Parkplatz entsteht auf einer ehemaligen Freifläche zwischen dem Firmengelände und der Autobahnbrücke in Richtung Kleutsch und Sollnitz.