Wolf verliert in Dessau-Roßlau immer mehr seine Scheu - Jäger und Anwohner sind alarmiert

Rodleben/MZ - Dessau-Roßlau stand am Dienstag mal ganz oben in Sachsen-Anhalt. In der Statistik der Meldedaten über Nutztierrisse. Beim Landesamt für Umweltschutz (Lau) ist der mutmaßliche Wolfsangriff auf die eingezäunten Schafe in der Rodlebener Schulstraße mit acht getöteten Tieren der jüngste Eintrag (MZ berichtete).

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<