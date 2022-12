Riesen-Investitionsprogramm DWG will in Dessau-Roßlau bis 2027 bis zu 100 Millionen Euro verbauen

Hoher Leerstand, unsanierte Wohnungen, scheinbar willkürlicher Abriss: Das Image der DWG könnte besser sein. Nun will Dessau-Roßlaus größter Vermieter in den kommenden fünf Jahren zielgerichtet seinen Wohnungsbestand aufwerten. Was wo geplant ist.