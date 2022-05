Wo steht Dessau-Roßlau aktuell in der Pandemie? - Drei Mediziner ordnen ein

Zwei Jahre brauchte das Corona-Virus, um in Dessau-Roßlau 10.000 Menschen zu infizieren. Aber wie ist das Überschreiten dieser Grenze einzuordnen und reißt die Doppelstadt mit Omikron bald die 20.000er-Marke?

Dessau-Roßlau/MZ - Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Dessau-Roßlau verzeichneten Corona-Fälle ist seit vergangener Woche fünfstellig. Mehr als 10.000 Dessau-Roßlauer haben sich inzwischen mit dem Virus angesteckt. Aber wie ist das Überschreiten dieser Grenze einzuordnen, wo steht die Doppelstadt aktuell in der Pandemie und kratzt sie wegen Omikron schon bald an der 20.000er-Marke?