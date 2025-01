„BBKarium“ als Erfolgsgeschichte Wo Kunst sichtbar wird: Schaufenster in der Schill-Straße in Dessau wird auch 2025 zum Hingucker

Das Schaufenster mit monatlich wechselnden Künstlern in der Ferdinand-von-Schill-Straße 3 in Dessau verspricht auch 2025 viel Abwechslung. Wer dort ausstellen wird und was sonst noch geplant ist.