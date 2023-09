Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Als Peter Sagert am Sonntagmorgen den Ausstellungsraum in der 7. Etage des Landesarchivs im Alten Wasserturm betritt, ist er überwältigt. Wohlgeordnet und in Rahmen platziert, hängen seine Zündholzschachteletiketten an der Wand. So hat er sie noch nie gesehen.