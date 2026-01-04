Gast im Mitteldeutschen Theater Wo geht Wigald Boning diesmal in Dessau baden?
Wo wird Wigald Boning diesmal in Dessau ins Wasser steigen? Fest steht eines: am 12. Januar ist er im Mitteldeutschen Theater zu Gast. Was die Besucher dort erwartet.
04.01.2026, 14:00
Dessau/MZ. - Wigald Boning geht baden. Seit über 1.000 Tagen, jeden Tag. Wo überall, das hat der Komiker, Synchronsprecher, Musiker und Fernsehmoderator auf seinem Badeatlas verzeichnet. Aber hoppla: Bitterfeld-Wolfen mit der Goitzsche ist dabei. Und Dessau-Roßlau noch ein weißer Fleck?