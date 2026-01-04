Wo wird Wigald Boning diesmal in Dessau ins Wasser steigen? Fest steht eines: am 12. Januar ist er im Mitteldeutschen Theater zu Gast. Was die Besucher dort erwartet.

„Herr Boning geht baden“ heißt es am 12. Januar, 19 Uhr, im Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche. Auch in Dessau will er ins kühle Nass steigen.

Dessau/MZ. - Wigald Boning geht baden. Seit über 1.000 Tagen, jeden Tag. Wo überall, das hat der Komiker, Synchronsprecher, Musiker und Fernsehmoderator auf seinem Badeatlas verzeichnet. Aber hoppla: Bitterfeld-Wolfen mit der Goitzsche ist dabei. Und Dessau-Roßlau noch ein weißer Fleck?