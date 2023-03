Appartment-Projekt in der Birkenallee Wo für Dessau-Roßlauer Senioren der Traum vom individuellen Wohnen im Grünen in Erfüllung geht

Kein großes Pflegeheim, sondern eine kleine Servicewohnen-Einrichtung baut die Theresien Residenz GmbH in der Birkenallee in Roßlau. Was dort entsteht.