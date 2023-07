Aus Japan zugewanderte Art verdrängt einheimische Pflanzen. Schweißtreibender Arbeitseinsatz mit dem Förderverein in Ziebigk.

Wo es dem invasiven Staudenknöterich an den Kragen geht

Landschaftspflege in Dessau

Dessau/MZ - Auf dem Pkw-Anhänger liegen Spaten und Baumscheren. „Bewaffnet euch!“, ermuntert Claudia Meier die anderen beiden Frauen. Der Gegner steht neben dem Weg am Ochsenwall in Ziebigk, gleich bei der mit einem Obelisken, dem „Spieß“, markierten Deichscharte. Grün ist er, wuchert drei Meter in die Höhe, bildet ein undurchdringliches Dickicht. Wo Japanischer Staudenknöterich sich einmal breitgemacht hat, wächst außer ihm nichts mehr.