WM-Traum geplatzt - Florian Hempel aus Dessau verpasst im „Ally Pally“ die nächste Sensation

Für Florian Hempel ist die Darts-WM in London zu Ende: Durch ein 1:4 gegen Raymond Smith verpasste der Dessauer den Sprung in das Achtelfinale.

London/Dessau/DPA - Aus statt Achtelfinale: Das verblüffende WM-Debüt des aus Dessau stammenden Darts-Spielers Florian Hempel ist nach der kurzen Weihnachtspause abrupt beendet worden. Der deutsche Darts-Profi verlor am Montag in London mit 1:4 gegen den Australier Raymond Smith und schied damit knapp eine Woche nach seinem unerwarteten Sieg gegen den belgischen Weltklassemann Dimitri van den Bergh in der dritten Runde aus.

Hempel galt in dem Duell nach Siegen über Landsmann Martin Schindler und van den Bergh als leichter Favorit, war Widersacher Smith aber von Anfang an unterlegen. Er verpasste es, als zweiter Deutscher nach Gabriel Clemens das Achtelfinale bei einer WM zu erreichen.

Hempel ist mit dem Überraschungserfolg bei der WM in die Top 64 der Welt vorgerückt

Hempel erreichte am Montagabend 87,66 Punkte im Schnitt, seine gefürchtete Doppelquote lag lediglich bei 34,6 Prozent. Durch seinen Drittrundeneinzug spielte Hempel jedoch 25.000 Pfund (29.650 Euro) Preisgeld ein und rückte damit in die Top 64 der Welt vor.

„Das sind glückliche Tage für mich. Es hat super geklappt für mich“, sagte der Australier Smith nach seinem deutlichen Sieg. Sein Schnitt betrug 94,79 Punkte. „Ich bin glücklich mit meinem Spiel“, fügte er an. Hempel hingegen verließ nach dem eher durchwachsenen Auftritt mit traurigem Blick die Bühne im „Ally Pally“.

Raymond Smith jubelt. Foto: imago images/Pro Sports Images

Hempel - früher Handball-Torwart beim Dessau-Roßlauer HV - wirkte diesmal fahrig, fehlerhaft und traf wesentlich weniger Triple als bei seinen beiden vorherigen Auftritten, die er überraschend stark gestaltete. Schon früh winkte er unzufrieden ab, die ersten beiden Sätze gingen relativ fix an Smith, der vor der WM im Alexandra Palace keine großen Erfolge beim Weltverband PDC verbucht hatte. Auch danach ließ Hempel viele Chancen aus und musste so die hart umkämpften Legs immer wieder abgeben.

Der 31 Jahre alte Wahl-Kölner verpasste die Chance, als erster Deutscher drei Partien bei einer WM zu gewinnen - Clemens gelang dies im Vorjahr deshalb nicht, weil er mit einem Freilos gestartet war.

Hempel verlässt die britische Hauptstadt trotzdem sehr zufrieden

Die britische Hauptstadt kann Hempel trotzdem zufrieden verlassen. In seinem Premierenjahr hat er insgesamt 49.000 Pfund erspielt und mit mehreren Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht. Vor den beiden Siegen auf der größten Darts-Bühne der Welt hatte er im Oktober bei der EM auch Ex-Weltmeister Peter Wright aus Schottland besiegt. Das 3:1 gegen van den Bergh hatte Hempel „den größten Sieg meiner Karriere“ genannt.

Während es Smith im Achtelfinale (ab 29. Dezember) mit dem Sieger der Partie Steve Lennon (Irland) gegen Mervyn King (England) zu tun bekommt, verpasste es Hempel auch, Schützenhilfe für seinen deutschen Landsmann Max Hopp zu leisten. Dieser könnte nun die sogenannte Tour-Card verlieren, wenn der Australier Smith ein weiteres Spiel gewinnt und ihn vom dafür nötigen 64. Platz der Weltrangliste verdrängt. Die Tour-Card berechtigt Spieler dazu, an wichtigen Turnieren der PDC teilzunehmen.