Heimplatzkosten in Dessau-Roßlau steigen Wird Wohnen im Pflegeheim zum Luxusgut? Immer mehr Heimbewohner können die Kosten nicht mehr stemmen

Die Kosten für einen Heimplatz haben sich nahezu verdoppelt. Das stellt immer mehr Dessau-Roßlauer vor Probleme – über 200 haben seit Januar Hilfe beim Sozialamt beantragt. Was das heißt.