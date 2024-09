In Kochstedt wird diskutiert, wie in dem Vorort künftig die Wärmeversorgung gestaltet werden soll. Eine Variante könnte für Belastungen von Anwohnern sorgen.

Blick auf den zentralen Heideplatz in Kochstedt.

Kochstedt/MZ. - In Kochstedt wird diskutiert, wie in dem Vorort künftig die Wärmeversorgung gestaltet werden soll. Kochstedt hat eine Besonderheit: Mit der Waldsiedlung ist der Ort teilweise schon an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen.