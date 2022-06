Wird Dessau zum Amazon-Standort? Logistiker soll schon Grundstück im Blick haben

Noch herrscht gähnende Leere in Teilen des Gewerbegebiets am Flugplatz. Doch hier soll bald Amazon ein Zentrum bauen.

Dessau-Rosslau/MZ - Der weltweit größte Versandhändler, der Online-Riese „Amazon“, steht offenbar kurz davor, einen Standort in Dessau-Roßlau zu errichten. Wie mehrere voneinander unabhängige Quellen der MZ bestätigten, soll der US-Konzern ein Grundstück im Gewerbegebiet Flugplatz zwischen Kleinkühnau und Dessau-Alten ins Auge gefasst haben. Dort soll nach MZ-Informationen ein Zentrum für die Lagerung und Verteilung von Waren entstehen. Das Vorhaben soll sich bereits in der Unterschriftenphase befinden, also weit fortgeschritten sein.