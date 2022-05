Wird das Roko zur Schule? Ortschaftsräte regen Alternative zur Gemeinschaftsschule Zoberberg an

Mosigkau/Kochstedt/MZ - Nach der denkbar knappen Entscheidung im Stadtrat am 20. Oktober, den Schuleinzugsbereich der Gemeinschaftsschule Zoberberg für Mosigkau und Kochstedt aufzuheben, regt sich in den betroffenen Vororten weiter Widerstand. „Wir können das so nicht hinnehmen“, so die Kochstedter Ortsbürgermeisterin Britta Grahneis (Freie Fraktion). „Da muss eine bessere Lösung her“, fordert der Mosigkauer Ortsbürgermeister Uwe Weber (Freie Wählergemeinschaft Mosigkau).

