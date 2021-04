Wird „Bergens Busch“ zum Modell zur Sanierung anderer Schotterpisten in Kleinkühnau?

Kleinkühnau - Im vorigen Sommer war es ein Lichtblick, als ein Teilstück der Straße „Bergens Busch“ in Kleinkühnau mit einem neuen Verfahren asphaltiert wurde. Die Schotterpiste, die bis dato im Sommer für hohe Staubentwicklung und im Winter für große Pfützenlandschaften sorgte, bekam endlich eine feste Deckschicht.

Im sogenannten Tränkverfahren wurde dort eine zwei Zentimeter dicke Bitumenemulsion mit einer dünnen Splitdecke aufgetragen. Seitdem ist die Oberfläche der Straße fester und glatter. Gegenüber einem grundhaften Ausbau können bis zu 75 Prozent Kosten eingespart werden. „Bergens Busch“ sollte als Modellprojekt Vorbildcharakter für die über 100 anderen Schotterpisten im gesamten Dessau-Roßlauer Stadtgebiet haben. Kleinkühnau meldete dann auch gleich Bedarf für weitere Straßen an.

„Doch bisher gibt es keine Bewegung bei der Stadtverwaltung“, monierte der Kleinkühnauer Ortsbürgermeister Hendrik Weber zur April-Sitzung des Ortschaftsrates. Die Reppichauer Straße, den Amtsweg und das Elsholz schlug der Kleinkühnauer Ortschaftsrat als nächste Kandidaten zur Behandlung mit dem Tränkverfahren vor.

Die Stadt argumentiert bei den Straßen mit fehlender Entwässerung. Die sei Voraussetzung, um das neue Verfahren anwenden zu können. Ansonsten könnten aus Sicht der Verwaltung die Schotterpisten nur grundhaft ausgebaut werden. Dem Argument der fehlenden Entwässerung wollen die Mitglieder des Kleinkühnauer Ortschaftsrates nicht folgen. So gibt es laut Weber im Elsholz ein Gefälle, so dass angesammeltes Regenwasser automatisch in die benachbarte Rosenburger Straße abgeleitet wird und versickert.

Mit einer Neuordnung der Parksituation und einem neuen Fahrstreifen gäbe es aus Sicht der Ortschaftsratsmitglieder auch in der Reppichauer Straße und dem Amtsweg Möglichkeiten, anfallendes Regenwasser zuverlässig über benachbarte Straßen und Kanäle abzuleiten.

„Wir werden die Situation so nicht hinnehmen und über den Stadtrat und seine zuständigen Ausschüsse Bewegung in die Sache bringen“, kündigte Weber an. Neben Weber (Liberales Bürgerforum) sitzt auch Ralf Schönemann (Die Linke) als Kleinkühnauer Ortschaftsratsmitglied im Stadtrat. Er signalisierte in dieser Sache seine volle Unterstützung. (mz)