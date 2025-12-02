Das Management des zu großen Teilen leerstehenden Dessau-Centers hat in einer Machbarkeitsstudie erste Zukunftspläne entworfen. Die sind grün und nachhaltig. Was an der Museumskreuzung geplant ist.

Wird aus dem Dessau-Center das „DE/CEntral“? Eigentümer präsentieren eine spektakuläre Studie

Dessau/MZ. - Seit Wochen wird in der Dessau-Roßlauer Stadtpolitik und in der Bevölkerung über die Zukunft des kriselnden Dessau-Centers diskutiert. Im Fokus: Ein Umbau mit weniger Handelsflächen und einer größeren Nutzung durch die Stadt. Nach ersten Gesprächen zwischen dem Eigentümervertreter und Stadtratsfraktionen hat das Management nun auch gegenüber der MZ eine Machbarkeitsstudie vorgestellt.