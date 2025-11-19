Der Kartenverkauf für das Kurt Weill Fest 2026 hat am Montag begonnen. Schon am ersten Tag waren Veranstaltungen ausverkauft. Welche das sind und wofür es noch Karten gibt.

„Wir wurden überrannt“ - Erste Veranstaltungen für das Kurt Weill Fest 2026 in Dessau sind schon ausverkauft

Dessau/MZ. - Der Kartenverkauf für das Kurt Weill Fest 2026 ist zum Anfang dieser Woche furios gestartet. „Wir wurden überrannt“, sagt Katharina Markworth, Geschäftsführerin der Kurt Weill Fest GmbH über die Nachfrage für das Fest, das vom 27. Februar bis 15. März unter dem Motto „In Bewegung“ gefeiert wird.

Sowohl im Internet, in der Touristinformation Dessau als auch telefonisch können Karten geordert werden. Schon am Montag waren das Eröffnungskonzert mit Nils Landgren & Friends sowie die Konzerte von Schiller im DB-Werk, der Berlin Comedian Harmonists und von „Tim Fischer singt Hildegard Knef“ ausverkauft. Ebenso kleinere Formate wie Führungen und die One-Woman-Show in Ferropolis.

Karten für Nina Hoger, Dietmar Bär, Flying Steps, Giora Feidman und viele andere kleine Formate sind noch zu haben

Für „... so viel Himmel“ mit Nina Hoger und Dietmar Bär, die Abende mit Ben Becker „Im Exil“ beziehungsweise den Flying Steps gibt es noch einige Karten, ebenso für den Abend mit Giora Feidman „For A Better World“. Der Ausnahmeklarinettist feiert in der Woche, in der er nach Dessau zum Kurt Weill Fest kommt, seinen 90. Geburtstag, sagt Markworth.

„Außerdem gibt es noch viele kleinere tolle Formate, die man nicht auf den Schirm hat, die es aber wert sind, sie zu erleben“, erzählt sie. Das „The Latin America Project“ gehört unter anderem dazu. „Das ist Musik, die gute Laune macht“, sagt sie.

Es lohnt sich, sich auf die Warteliste setzen zu lassen

Obwohl vieles schon ausverkauft ist, dürfte es sich ebenfalls lohnen, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. In den vergangenen Jahren konnten – wenn Karten zurückgegeben wurden – noch Wünsche erfüllt werden.

Auch 2026 erwartet das Kurt Weill Fest wieder Besucher auch außerhalb der Landesgrenzen, so aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Stammgäste aus Österreich und der Schweiz kommen ebenfalls wieder.