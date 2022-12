Auf den Weihnachtsmarkt folgt in Dessau der Wintermarkt - Was die Besucher erwartet

Jasmina Conrad beim Abziehen der Schlittschuhbahn für den Wintermarkt in Dessau.

Dessau/MZ - Weihnachten beginnt, der Adventsmarkt endet. Heute, am 23. Dezember, ist die letzte Möglichkeit, den diesjährigen Adventsmarkt zu besuchen. Kein Grund zur Trauer, ab dem 26. Dezember, ab 13 Uhr, gibt es eine zweiwöchige Verlängerung bis zum 8. Januar - zwar in abgespeckter Form mit zehn Ständen, aber dafür umso gemütlicher. Denn das, was noch da ist, rückt näher zusammen.