Einer der ältesten Bäume Dessaus ist in sich zusammengefallen. Die seltene Winterlinde hatte einen Umfang von 520 Zentimetern. Dass nichts mehr an den Baum erinnert, sorgt für Kritik.

Dessau/MZ - Man sieht nichts mehr: Fein säuberlich wurde vor wenigen Tagen der Rest eines Baumes beräumt, der am 16. September in sich zusammengefallen war. Lediglich ein paar kleine Äste dieser Winterlinde sind noch am Georgengarten zu finden. Es scheint so, als wurde sogar ihr Wurzelbereich entfernt.