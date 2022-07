Wildnis am Elberadweg Dessau verärgert - Was sollen Touristen denken?

Nicht nur der ungepflegte Zustand des Parkplatzes am Kornhaus hat Anwohner Bodo Pieczonkowski in den letzten Wochen geärgert, auch der Zustand des ehemaligen Radwegs in der Elballee. Der ist völlig verwildert. „Was sollen Gäste von Dessau denken“, fragt er auch angesichts der Fernbushaltestelle.

(Foto: Thomas Ruttke)