Wilde Verfolgsjagd durch Roßlau - Ford-Fahrer reißt Poller raus und beschädigt Polizeiauto

Der Ford sollte am Montag gegen 21.30 Uhr in der Berliner Straße kontrolliert werden. Dann eskalierte die Sitation.

Roßlau/MZ - Bei einer wilden Verfolgungsjagd in Roßlau ist am Montagabend ein Polizeiauto beschädigt worden. Die Beamten hatten 21.30 Uhr in der Berliner Straße in Roßlau einen Ford kontrollieren wollen. Der Fahrer reagierte aber nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch Roßlau. Dabei überfuhr der Mann einen Poller, riss diesen raus und wurde dadurch gegen einen Baum im Mühlenbuschweg geschleudert. Beim Zurücksetzen beschädigte er ein Polizeiauto und setzte seine Fahrt fort, bis das Auto in einem Graben in der Ölpfuhlallee zum Stehen kam.

Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte aber kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Dabei leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand.

Der Grund zeigte sich schnell: Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, außerdem schlug ein Drogenschnelltest positiv an. Dazu kam: Am Ford waren Kennzeichen angebracht, die nicht zum Fahrzeug gehörten, auch konnte kein Eigentumsnachweis für das Fahrzeug erbracht werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur Herkunft des Autos und der Kennzeichen dauern an.