Dessau-Roßlau und das Kulturministerium verhandeln neuen Zuwendungsvertrag fürs das große Haus am Friedensplatz. Es geht um Millionen. Stimmung ist optimistisch. Ein Ergebnis ist noch nicht in Sicht.

Dessau/MZ - Es ist aller fünf Jahre eine Kippelpartie. In der geht es um die Theater im Land - und damit auch um das Anhaltische Theater in Dessau. Wie viel Zuwendungen dürfen die kulturellen Einrichtungen von der Landesregierung erwarten? Seit Jahresanfang verhandeln die Kommunen mit Theatern mit dem Kultusministerium Sachsen-Anhalts im Zuge der Vorbereitungen auf ihre Haushalte 2024. Denn sie müssen wissen, mit welcher Höhe an Landeszuwendungen sie rechnen können und welche Summe sie selbst für den Unterhalt der Theater bereitstellen müssen. Dessau-Roßlau fordert vom Land mehrere Millionen Euro mehr jedes Jahr für das Haus am Friedensplatz.