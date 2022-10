Sachsen-Anhalter ist Vizemeister der Floristen Wieso Martin Neumann aus Dessau unbedingt Florist werden wollte

Der Inhaber des Blumenladens „Floralwerk - Die Landesmeister“ in Dessau-Roßlau gehört zu den ganz wenigen Männern in seinem Beruf. In diesem Sommer ist der ursprünglich aus dem kleinen Ort Jütrichau bei Zerbst stammende 32-Jährige bei den Deutschen Floristik-Meisterschaften Zweiter geworden - und hat genaue Vorstellungen, wie Blumen zum Beispiel zum perfekten Strauß gebunden werden.