Wieder live und in Farbe - Das verspricht die 31. Auflage des Kurt-Weill-Fest in Dessau

Dessau/MZ - Alles steht in den Startlöchern. Am Freitagabend wird das 31. Kurt-Weill-Fest in Dessau eröffnet. Das erste, das nach zwei pandemiebedingten Jahren „live und in Farbe“ zum angestammten Festivaltermin im Februar/März stattfinden wird, stellt Sebastian Putz fest, seines Zeichens Staatssekretär für Kultur in Sachsen-Anhalt. Und er weiß, wenn das Eröffnungskonzert losgeht, „ist das ein großer Augenblick der Freude“.