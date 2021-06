Wieder kein neuer Corona-Fall in Dessau-Roßlau - Weitere Lockerungen ab Dienstag

In Dessau-Roßlau stehen weitere Corona-Lockerungen an

Dessau-Roßlau - Am Montag hat die Stadt Dessau-Roßlau keine neuen Infektionen mit dem Corona-Virus zu vermeldet, die Inzidenz bleibt deutlich unter der 35er-Schwelle und liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei 15.

Aktuell gelten 3.293 amtlich bekannte Infektionen als aktiv, vier Corona-Patienten werden derzeit noch im Städtischen Klinikum behandelt - einer davon intensivmedizinisch. 3.094 Menschen gelten als geheilt.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter der Schwelle von 35 lag, treten ab Dienstag neue Öffnungsschritte in Kraft, darunter Treffen von bis zu zehn Personen, keine verpflichtende Kontaktnachverfolgung mehr für den Einzelhandel und professionell organisierte Veranstaltungen von bis zu 100 Personen in Innenräumen sowie 250 im Außenbereich. (mz)