Wieder ein Unfall am Mildenseer Kreuz in Dessau - Zwei Autos stoßen zusammen

Am Montagvormittag hat es auf der B185 zwischen Dessau und der Autobahnauffahrt Dessau-Ost einen Unfall gegeben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Am Mildenseer Kreuz hat es am Montagvormittag wieder einen Unfall gegeben.

Dessau/MZ - Am Mildenseer Kreuz hat es am Montagmorgen erneut einen Unfall gegeben. An der Kreuzung sind ein Kleinwagen und ein SUV zusammengestoßen. Details sind noch nicht bekannt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.