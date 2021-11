Wieder 100 Neuinfektionen an einem Tag - Klinikum in Alten meldet 33 Corona-Patienten

Blick in eine Corona-Stations eines Krankenhauses.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Donnerstag 100 Neuinfektionen in der Doppelstadt gemeldet. Die Betroffenen sind zwischen acht und 93 Jahre alt. Der Inzidenzwert für Dessau-Roßlau liegt aktuell bei 373,0 und damit knapp unter dem Sachsen-Anhalt-Durchschnitt von 402,9. Den Höchstwert hat der Burgenlandkreis mit 625.

Die Gesamtzahl an Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn liegt damit in der Doppelstadt aktuell bei 4.575 Fällen. Informationen zu den aktuell Infizierten gibt die Stadt nicht.

Im Städtischen Klinikum in Alten werden derzeit 33 Corona-Patienten stationär betreut. Zu dem bereits auf der Intensivstation behandelten ungeimpften Patient kam am Donnerstag ein weiterer Patient hinzu. In diesem Fall handelt es sich um einen dreifach geimpften Patienten.