Wie soll aus der Mühleninsel in Dessau werden? Bürger können sich in Millionen-Projekt einbringen

Dessau/MZ. - Noch bis zum 14. März können sich die Dessau-Roßlauer zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 229 „Stadteingang Ost – Mühleninsel“ mit Anregungen und Hinweisen äußern. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit hatte der Stadtrat Mitte Dezember 2024 beschlossen.

Die Umgestaltung der Mühleninsel am Stadteingang Ost war bereits ein Wunsch für die Landesgartenschau 2016. Für die bekam Dessau-Roßlau den Zuschlag nicht, doch an der von großer Zustimmung getragenen Idee, den Lustgarten neu zu gestalten und anstelle des Parkplatzes auf der Mühleninsel einen Zugang zur Mulde und einen qualitätvollen Aufenthaltsbereich zu schaffen, hielt die Stadt fest. Seit sich die Stadt Dessau-Roßlau 2016 um die Landesgartenschau 2022 beworben hat, hat sich der Wunsch zur attraktiven Umgestaltung des Bereiches zwischen Stadtschloss (Johannbau) und Mulde manifestiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt zur Öffentlichkeitsbeteiligung.

Jetzt ist die Bundesgartenschau 2035 das große Ziel. An der Vorbereitung für das große Projekt wird bereits intensiv gearbeitet. In den Jahren 2019 und 2020 wurde in mehreren Planungsschritten ein Entwurfsseminar mit Bürgern, Stadträten und unter Beteiligung ausgesuchter Architekturbüros durchgeführt. Gemeinsam wurden verschiedene Entwurfsideen erarbeitet. Die besten davon wurden ausgewählt und als Grundlage zur Umsetzung im Masterplan zur Gestaltung des Stadteingangs Ost festgehalten, der vom Stadtrat im Juli 2020 als Arbeitsrichtung beschlossen wurde.

Mühleninsel wurde als wichtiger Baustein für die Buga 2035 identifiziert

In der Machbarkeitsstudie für die Bewerbung um die Bundesgartenschau 2035 schließlich wurde die Umgestaltung des Stadteingangs Ost als wichtiger innerstädtischer Baustein identifiziert. Die Stadtverwaltung arbeitet an konkreten Bauplanungen, die rechtzeitig vor der Bundesgartenschau realisiert und in 2035 schon in einem präsentablen Zustand sein sollen. Parallel dazu muss für den Bereich der Mühleninsel ein Bebauungsplan aufgestellt werden, damit die Bauvorhaben auch genehmigungsfähig sind, heißt es weiter.

Info: Unterlagen, Gutachten und Stellungnahmen sind einsehbar auf der Internetseite der Stadt: https://verwaltung.dessaurosslau.de/stadtentwicklung-und-umwelt/stadtentwicklung/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungen.html