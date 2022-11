Wie sich der Maschinenbau in Dessau entwickelt hat

Kleine Exposition erinnert an die 150-jährige Geschichte des Maschinenbaus. Karl-Heinz Baldy vom Museums-Förderverein erklärt, was die Geschichte mit der Gegenwart zu tun hat.

Eröffnung Sonder-Ausstellung 150 Jahre BAMAG im Technikmuseum Hugo Junkers. Die Exposition sieht auf den ersten Blick unscheinbar aus, erinnert aber geballt an die Stärken Anhalts.

Dessau/MZ - Seit Freitag vergangener Woche ist im Technikmuseum „Hugo Junkers“ eine neue Ausstellung zu sehen. Sie erinnert an ein starkes Stück Dessauer Industriegeschichte, die vor 150 Jahren von der BMAG begründet wurde. Die Infotafeln zu erstellen, daran haben viele mitgeholfen, erinnerte Karl-Heinz Baldy, Leiter der Arbeitsgruppe „150 Jahre BAMAG“. Der heute 82-Jährige war 27 Jahre in ABUS fest verwurzelt unter anderem als Leiter von Forschung und Entwicklung, Chefkonstrukteur, technischer Direktor und Betriebsdirektor. Mit Baldy unterhielt sich MZ-Redakteurin Annette Gens am Rande der neuen Ausstellung.