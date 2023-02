Während Floristen in Dessau und Roßlau Sonderschichten einlegen, machen Tierpark und Neustadtagentur in Dessau ganz besondere Angebote für Verliebte.

Dessau-Rosslau/MZ - „Für dich soll’s rote Rosen regnen“ - so könnte man am Dienstag zum Valentinstag sagen - in Abwandlung von Hildegard Knefs berühmtem Lied. Denn rote Rosen, die sind am Tag der Verliebten so gefragt wie an kaum einem anderen Tag im Jahr.