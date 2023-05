Unterwegs in der Welterberegion: Vereine starten die zweite Picknicksafari. Was Interessierte bis Ende September in Anhalt, Dessau, Wittenberg kulinarisch erleben und erwarten können.

Wörlitz/MZ - Mandy Moik kommt von der Elbkäserei Vockerode. Dass dort Gutes entsteht, dürfte in hiesigen Breiten durchaus bekannt sein. Dass aber für ein Stück Käse aus dem Haus manche sogar von weiter her kommen, wie Moik berichtet, hat sie dann am Ende wohl doch ein wenig überrascht. Ebenso wie der Zuspruch zur jüngsten Gewerbemesse vom 5. bis 7. Mai in Zerbst.