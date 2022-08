Wie lebt es sich in Dessau-Roßlau? Die Meinung der Bürger ist gefragt

Dessau-Roßlau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau möchte wissen, wie die Dessau-Roßlauer ihr Leben in der Doppelstadt einschätzen. Womit sind sie zufrieden, wo sehen sie Verbesserungspotenzial? Dafür startet die Stadt die 8. kommunale Bürgerumfrage. Rund 5.000 zufällig aus dem Melderegister ausgewählte Bürger zwischen 18 und 85 Jahren mit Hauptwohnsitz in Dessau-Roßlau werden im September per Post einen Fragebogen zur Teilnahme an der Umfrage erhalten. „Wir bitten die Bürger, die Befragung durch ihre Mitarbeit zu unterstützen und den Fragebogen zu beantworten“, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.