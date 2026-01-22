weather heiter
  4. Umwandlung in Gemeinschaftschule: Wie geht es weiter? Sekundarschule Am Schillerpark wartet noch auf Signal aus Magdeburg

Im Dezember hatte der Dessau-Roßlauer Stadtrat sich für die Umwandlung der Sekundarschule Am Schillerpark in eine Gemeinschaftsschule entschieden. Noch hat das Bildungsministerium nicht zugestimmt. Warum das jetzt aber wichtig wäre.

Von Heidi Thiemann 22.01.2026, 18:00
Laut Stadtratsbeschluss soll die Sekundarschule Am Schillerpark eine Gemeinschaftsschule werden. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau/MZ. - Die Sekundarschule am Schillerpark soll zum Schuljahr 2026/27 in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt werden. Das hatte der Stadtrat am 10. Dezember beschlossen.