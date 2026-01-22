Umwandlung in Gemeinschaftschule Wie geht es weiter? Sekundarschule Am Schillerpark wartet noch auf Signal aus Magdeburg
Im Dezember hatte der Dessau-Roßlauer Stadtrat sich für die Umwandlung der Sekundarschule Am Schillerpark in eine Gemeinschaftsschule entschieden. Noch hat das Bildungsministerium nicht zugestimmt. Warum das jetzt aber wichtig wäre.
22.01.2026, 18:00
Dessau/MZ. - Die Sekundarschule am Schillerpark soll zum Schuljahr 2026/27 in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt werden. Das hatte der Stadtrat am 10. Dezember beschlossen.