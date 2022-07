Wie es eine zehnjährige Dessauerin in die TV-Show „Immer wieder sonntags“ geschafft hat

Dessau/Zerbst/MZ - Für andere Kinder in ihrem Alter wäre die Aussicht auf kostenlosen Eintritt in den Freizeit-Europapark Rust wahrscheinlich die Sensation. Für die zehnjährige Maja Wünsche aus Dessau ist es bestenfalls eine nette Abwechslung. Die musikalische Schülerin ist am Freitag nicht wegen der Achterbahnen, Karussells und Wildwasserbahnen mit ihrer Familie ins sechs Stunden entfernte Rust in Baden-Württemberg aufgebrochen. Sie wird in der Fernsehshow „Immer wieder sonntags“, die dort produziert wird, singen. Live und solo.

