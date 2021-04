Wie erfolgreich sind Dessau-Roßlaus OB-Kandidaten auf Facebook?

Dessau-Roßlau - Für wöchentliche Statistiken ist die Oberbürgermeister-Wahl in Dessau-Roßlau ja leider zu klein. Da sich der Wahlkampf jedoch coronabedingt bislang größtenteils im Internet abspielt, gibt es dieses Mal zumindest Anhaltspunkte für eine Prognose: Dazu gehört etwa die Zahl der Personen, denen die OB-Facebookseite eines der acht Kandidaten gefällt.

Legt man dieses - sicher nur leidlich aussagekräftige - Maß an, liegt CDU-Kandidat Eiko Adamek mit 315 „Gefällt-Mir-Daumen“ derzeit in den „Umfragen“ deutlich vorn. Doch bereits dicht dahinter reiht sich Karsten R. Lückemeyer alias Astronaut Peter Ghost mit 281 Daumen ein.

Danach folgt mit 230 Likes schon Sebastian Rumberg. Wirtschaftsdezernent Robert Reck hat mit 205 Fans noch Luft nach oben. Im Mittelfeld liefern sich Jakob Uwe Weber mit 149 und der Grünen-Politiker Ralf Peter Weber mit 133 Gefällt-mir-Angaben ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Weit abgeschlagen sind dagegen Frank Lehmann (52 Fans) und Roland Bösker (19 Fans).

Sicher ist: Bei diesen Zahlen müssen die Kandidaten noch viele Wähler von sich überzeugen. Was sie sich dafür in den letzten Tagen überlegt haben, hat sich die MZ angeschaut.

Karsten R. Lückemeyer

Dessaus berühmtester Astronaut denkt schon einmal ein paar Monate über die OB-Wahl hinaus und verkündete seinen Wählern am Samstag: „Nicht vergessen! In acht Monaten ist Weihnachten!“ Statt Raumanzug trägt er wie jedes Jahr beim Dessauer Adventsmarkt Weihnachtsmann-Kluft. Ob Lückemeyer als möglicher neuer OB jedem Bürger zu Weihnachten ein Wahlgeschenk bringen will, bleibt aber Interpretationssache. Ansonsten hat der parteilose Kandidat am Samstag an der Rad-Demo „Kurbeln statt Schwurbeln“ teilgenommen und hiervon Bilder auf Facebook geteilt. Das allerdings wieder stilecht mit Raumanzug.

Sebastian Rumberg

Im Wahlkampf wird oft viel versprochen und am Ende nicht ganz so viel gehalten. Sebastian Rumberg scheint dieses Grundprinzip auf links drehen zu wollen und ist am Freitag einfach mal in Vorleistung (!) gegangen: Auf Facebook präsentierte er eine junge Familie aus Berlin, die er nach eigenen Angaben überreden konnte, nach Dessau zu ziehen. Die Stadt zu verjüngen, ist Rumbergs zentrales Anliegen nicht nur als OB-Kandidat, sondern auch in einem privaten Projekt. Der Weg, den er mit den Berlinern gegangen sei, sei nun eine Blaupause, die er in den nächsten sieben Jahren bei insgesamt 400 weiteren Familien und/oder Unternehmern wiederholen wolle.

Frank Lehmann

Aus seiner Kritik gegen die Gartenträume-Lounge konnte Frank Lehmann in der vergangenen Woche bei Facebook keine Pluspunkte ziehen. Sein Einwand, die Gastronomen in der Zerbster Straße müssten kontrollieren, dass sich dort niemand zum Essen niederlasse, fiel durch. Er rede eine gute Idee kaputt, so die überwiegende Meinung der Kommentatoren.

OB-Kandidat Frank Lehmann bei seiner 500. Blutspende Foto: Lehmann

Zeit für eine Charme-Offensive, für die Lehmann ein Jubiläum zu Hilfe kam. Der parteilose OB-Kandidat leistete am Donnerstag seine 500. Blutspende und wurde dafür vom Leiter des Dessauer Blutspendedienstes, Hartmut Kroll, mit Blumen und Urkunde geehrt. „Ich freue mich, nun schon 500 Spenden geleistet zu haben und hoffe noch einige leisten zu können“, teilte Lehmann per Pressemitteilung mit.

Jakob Uwe Weber

Dass man Wahlkampf ohne viele Worte betreiben kann, bewies Jakob Uwe Weber, der auf seiner Seite ein modisches Statement absetzte. Hier posierte er mit einem bedruckten T-Shirt für die Kamera. Darauf zwei Panzer, die aufeinander zu fahren und darunter der Schriftzug: „Bis einer heult!“ - „Heute war die letzte Stadtratssitzung vor der Wahl - welcher Anlass wäre also passender für mein T-Shirt?“, schrieb der parteilose OB-Kandidat zur Erklärung.

Eiko Adamek

Mit inzwischen täglich mehreren Posts hat Eiko Adamek auf Facebook die Intensität seines Wahlkampfs deutlich erhöht. Serviert wird nicht mehr Kuchen, sondern ganz klassisch: Wahlprogramm. „Mein Plan von A bis Z“ hat es Adamek getauft und wird es nun häppchenweise im sozialen Netzwerk posten. Gerade erst bei „C wie City-App“ angekommen, hat der Fahrplan aber auch schon Kritiker.

„Ich lese nur Phrasen“, vermisst ein Nutzer zukunftssichere Konzepte. Adamek verweist darauf, dass ein zu detailliertes Wahlprogramm abschreckend wirken könne. Zum Glück hat der CDU-Kandidat für die Nachfragen derer, die es ganz genau wissen wollen, mit „mal digital klären“ schon das passende Schlagwort parat. Denn „mal machen“ - sein Wahlkampf-Slogan - bedeute mit unter dann eben doch auch „mal reden“, so Adamek.

Robert Reck

Dessau wieder zur Bauhausstadt machen, mehr Bewusstsein für die Stärken der Stadt schaffen, dafür sorgen, dass junge Menschen nach der Schule da bleiben. Dafür wirbt nicht Robert Reck, sondern sein Gast Fabian Kempf in der zweiten Folge des Podcasts „Reden mit Reck“. Überhaupt redet hier überwiegend der Grundschullehrer Kempf, den Reck 26 Minuten lang mit Fragen löchert.

Dabei hätte das Gespräch mit Thomas Stittrich sogar einen Moderator, der sich allerdings sehr zurücknimmt, während Reck den Interviewer mimt. Über die Pläne des parteilosen OB-Kandidaten und seine Sicht auf die von ihm selbst aufgeworfenen Fragen erfährt man dadurch etwas wenig. (mz/Daniel Salpius)