Wie ein Hockey-Tisch im Dessauer Nordklub viele Meister hervorbingt

Dessau/MZ - Sportlich geht es seit kurzem im Nordklub zu. Die jungen Besucher haben das Air-Hockey-Spielen für sich entdeckt. „Der Tisch ist hart umkämpft, die Kids spielen das viel und lange“, berichtet Klubmitarbeiter Thomas Klingbeil. Der aber noch ungeschlagener Klubmeister sei, wie er augenzwinkernd sagt.

Der Airhockey-Tisch war einer der Weihnachtswünsche, den die Jungen und Mädchen auf eine Liste geschrieben hatten. Erfüllt wurde ihnen dieser von Andreas Lamm. Der Dessauer Finanz- und Versicherungsmakler spendete dem Klub 1.000 Euro „Weihnachtsgeld“. Zuvor hatte er sich mit seiner Enkeltochter den Klub angeschaut und sofort „ein gutes Gefühl“ gehabt. „Ich wollte mit dem Geld konkret etwas für die Freizeitbeschäftigung der jungen Leute tun“, erzählt Lamm, der sich freut, dass damit ein großer Wunsch erfüllt werden konnte.

Lernhilfe im zweiten Lockdown stoppt Kontaktverlust

Wie alle Jugendeinrichtungen hatte auch der Nordklub mit den Auswirkungen der Coronabeschränkungen zu kämpfen. Zwei Lockdowns zwangen zur Schließung, die Hygieneauflagen beschränkten danach den Zutritt. „Wir durften ja nur eine begrenzte Personenzahl reinlassen, die Jugendlichen kommen aber zumeist in Gruppen. Um keinen draußen stehen lassen zu müssen, blieben sie ganz weg und suchten sich Alternativen“, berichten Klingbeil und Thomas Weith. Jetzt normalisiere sich das Klubleben langsam wieder. „Einige haben wir verloren, dafür aber auch neue hinzugewonnen“, sagt Klingbeil.

In der Coronazeit hat das Klubteam versucht- dazu gehört auch Michelle Rehahn - den Kontakt zu den Kids zu halten. So haben sie im zweiten Lockdown Lern- und Hausaufgabenhilfe angeboten. „Dafür haben wir zum Teil bei den Jugendlichen zu Hause geklingelt und sie persönlich eingeladen“, berichtet Weith. Funktioniert habe das Ganze hervorragend. Eltern und Kinder seien gleichermaßen dankbar dafür gewesen. „Schon am zweiten Tag waren alle zur Verfügung stehenden Zeiten ausgebucht.“ Später hätten sie das Lernangebot zu zweit gemacht und so erweitern können.

Rommé war der Coronahit und ist beliebt bis heute

Ein aus der Coronanot geborenes Angebot hat sich bis heute gehalten. „Wir haben das analoge Spielen wiederentdeckt, Rommé ist richtig beliebt geworden“, berichtet Thomas Weith. Inzwischen hätten sie den Donnerstag als Spieletag etabliert, wo sie auch neue Gesellschaftsspiele ausprobieren. „So können wir die Kids ein bisschen vom Handy wegbekommen.“ Auch das Basteln sei beliebt, ebenso die sportlichen Turniere im Dart, Tischtennis, Fußball - und jetzt neu im Airhockey. Die Klubbesucher sind jung, kommen mit 9/ 10 Jahren schon regelmäßig. In der Regel bleiben sie bis 17/18. „Ausreißer nach oben und unten gibt es natürlich auch“, sagt Klingbeil. Prinzipiell seien die Kinder und Jugendlichen aber sehr froh, sich wieder in Gruppen treffen zu können und einen Anlaufpunkt zu haben.

Auch einen, wo sie Sorgen loswerden können. „Viele sind mit Problemen belastet, für sie sind wir ein wichtiger Ansprechpartner“, weiß Silvana Moll, Bereichsleiterin der St. Johannis gGmbH, die Träger von insgesamt drei Jugendklubs in der Stadt ist.

Lagerfeuer, Grillwurst und Gitarre - das sind die besten Zutaten für einen tollen Abend. Im Nordklub stand ein solcher in den Osterferien auf dem Programm. Weitere folgen. „Da lernt man sich am besten kennen“, weiß das Team.