Wie die Stadt die Bäume am Dessauer Albrechtsplatz vor der Baustelle schützt

Dessau/MZ - Der Baum mit der Nummer 8 des offiziellen Baumkatasters am Albrechtsplatz im Dessauer Norden wird dieses Weihnachten etwas Besonderes erleben. Die heilige und stille Nacht wird für die Gleditschie das erste Mal seit Jahren tatsächlich still verlaufen. Fuhren unter dem rund 20 Meter hohen Baum am 24. Dezember 2020 noch regelmäßig Kraftfahrzeuge vorbei, ist dieses Jahr alles anders.

Was bis Mitte des Jahres noch eine der vielbefahrensten Straßen im Dessauer Zentrum war, hat sich seit dem ersten symbolischen Spatenstich Mitte Juli zur derzeit größten Baustelle der Innenstadt entwickelt. Bis Ende 2022 soll der Albrechtsplatz nach historischem Vorbild umgebaut werden. Es sollen ein neuer Kreisverkehr samt Blumeninsel und begrünter Ruhezone entstehen. Der Baum mit der Nummer 8 wird dann Teil des neugestalteten Ensembles sein - so er denn überlebt.

Denn der Weg dahin könnte für den hölzernen Riesen mit seinem rund 95 Zentimeter dicken Stamm noch eine echte Herausforderung werden. Auf 91 Jahre wird das Alter des Baumes geschätzt. Den Zweiten Weltkrieg und die großflächigen Zerstörungen der Dessauer Innenstadt hat er ebenso überstanden, wie jahrzehntelangen dichten Verkehr zu seinen Füßen.

Auch die aktuelle Baustelle soll nur eine Episode in seinem langen Lebenszyklus und nicht das endgültige Ende sein. Auf ihren gewohnten Grünstreifen stehen die noch verbliebenen 13 der ursprünglich 24 Bäume des Albrechtsplatzes. Ringsherum haben aber Baumaschinen Schneisen geschlagen. Der Asphalt der ehemaligen Fahrbahnen und die ersten Schichten darunter sind bereits abgetragen. Das blieb auch für die Bäume nicht ohne Folgen. „Unter dem Asphalt hat die Gleditschie mit der Nummer 8 Wurzeln geschlagen“, erklärt Michael Krell. Zusammen mit vier anderen Kollegen ist er beim Dessauer Eigenbetrieb Stadtpflege als Sachbearbeiter für die Baumpflege und Baumkontrolle zuständig.

Die Wurzeln wurden gestutzt und gleichzeitig Rückschnitte an der Krone vorgenommen, damit der Baum in Balance bleibt. Während der gesamten Baustellenzeit unterstützt ein Ingenieurbüro die Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebs durch eine ökologische Baustellenaufsicht. So werden Schritt für Schritt gemeinsam mit den am Straßenbau beteiligten Mitarbeitern die Arbeiten abgestimmt, damit die Bäume inmitten der Baustelle möglichst unbeschadet bleiben.

Jeder Baum auf dem Albrechtsplatz trägt einen Baumschutz. Dieser soll vor den gröbsten Erschütterungen durch die Bauarbeiten und vorbeifahrende Baumaschinen schützen. Der Aufwand zum Schutz der Bäume auf der Baustelle ist groß, aber er lohnt sich. Denn Bäume erfüllen viele unverzichtbare Aufgaben zum Erhalt der Lebensqualität in ihrer Umgebung.

Rund 20 Meter ist die Gleditschie hoch. (Foto: Thomas Ruttke)

„Gerade für das Stadtklima haben sie enorme Bedeutung“, konstatiert Krell. So verringern sie die Strahlungs- und Temperaturbelastung im Sommer und tragen viel zur Feinstaubbindung bei. Je größer ein Baum, desto besser kann er diese Funktionen wahrnehmen.

Über Jahrzehnte gewachsene Bäume haben gegenüber Jungbäumen auch noch andere Vorteile. Sie sind meist Wohn- und Schutzraum für verschiedene Insekten und andere Tierarten und haben damit einen größeren Einfluss auf die Biodiversität in ihrem Umfeld. Zudem tragen sie mehr zur Lärmpegelsenkung in ihrer Umgebung bei, was die Lebensqualität erheblich erhöht. Eine stattliche Krone sehe auch einfach schöner aus und leiste damit einen gewissen Anteil zur Verschönerung der Stadt, wissen die Ingenieure.

Sie machen aber auch viel Arbeit. Im Umfeld von Bäumen muss die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Kein Fußgänger, kein Radfahrer und kein Autofahrer soll Gefahren durch herabstürzende Äste oder gar umknickenden Bäumen ausgesetzt sein. Im Frühjahr und Sommer ist eine üppig bewachsene Baumkrone ein gern gesehener Schattenspender. Im Herbst ist Laub oft ein Ärgernis.

Doch der Baumexperte hat da eine eigene Formel. „Viel Laub lässt in der Regel auf gesunde Bäume schließen“, so Krell. Laut Schätzungen sind in Dessau-Roßlau rund acht von zehn Bäumen in einem relativ guten bis sehr guten Zustand. 46.181 Baumstandorte werden vom städtischen Grünflächenmanagement verwaltet und betreut. Wo Bäume verschwinden, werden an anderer geeigneter Stelle im Umfeld neue gepflanzt. Die elf Bäume, die zur Umgestaltung des Albrechtsplatzes gefällt wurden, werden in der Umgebung durch 24 Neupflanzungen ersetzt. Das sind klimaresistentere Sorten wie Gleditschien, Platanen, Roteichen, Robinien und Douglasien.