Wie die Dessau-Roßlauer den bislang heißesten Tag des Jahres erlebt haben

Dessau-Roßlau/MZ - Der Schweiß rann am Mittwoch in Strömen. Dessau-Roßlau hat in diesem Jahr seinen bisher wärmsten Tag erlebt. Am Nachmittag kletterten die Temperaturen auf 38 Grad. Wie sind Menschen der Stadt durch den Tag gekommen? Die MZ hörte sich um.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<