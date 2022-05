Wie der BrauArt-Verein ukrainischen Flüchtlingen in Dessau mit dem Einsatz an der Nähmaschine hilft

Dessau/MZ - Seit einigen Wochen packt Textilkünstlerin Monika Ratzka jeden Donnerstag ihre Nähmaschine ein - und in der Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle des Berufsschulzentrums wieder aus.

Dort wird sie von den ukrainischen Frauen schon sehnsüchtig erwartet. „Sie stehen mit Kleidungstücken unterm Arm schon Schlange, wenn ich komme“, erzählt Ratzka. „Sie wollen die Kleidungsstücke ändern, die sie hier bekommen, Reißverschlüsse einnähen oder flicken“. Als die MZ zu Besuch ist, sitzt Ofena am Nähtisch und arbeitet an einer Jacke. „Die mache ich passend für mich“, zeigt sie die Jackenärmel, die sie professionell kürzen will. Der Umfang mit Nadel und Faden ist ihr vertraut. „Ja, ich nähe gerne und kann es auch gut“, erzählt sie selbstbewusst. Zu Hause habe sie eine alte Singer-Nähmaschine von 1902, zum Treten. „Die ist besser als die moderne Maschine, vor allem für Jeans und Jacken, also feste Stoffe“, berichtet sie.

„Wir haben überlegt, was wir als Verein für die Flüchtlinge machen könnten, wollten aber nicht einfach nur spenden“

Nicht immer ist also die Hilfe von Monika Ratzka gefragt. „Mir ist auch schon der Platz an der Nähmaschine streitig gemacht worden“, erzählt sie lachend. Und freut sich, dass das Hilfeangebot so gut ankommt. Ratzka ist Mitglied im BrauArt-Verein. „Wir haben überlegt, was wir als Verein für die Flüchtlinge machen könnten, wollten aber nicht einfach nur spenden“, erklärt sie den Hintergrund. Man habe den Leuten direkt helfen wollen, ergänzt BrauArt-Vorsitzender Eckhard Zilm. „Also haben wir uns auf das besonnen, worin unsere Kompetenzen liegen.“

Und so ist nicht nur Monika Ratzka donnerstagnachmittags im Berufsschulzentrum, sondern auch Mitglieder anderer Professionen. Doris Hacke zum Beispiel hat mit den Kindern gezeichnet und gemalt, während ihre Mütter genäht haben. Papierkünstlerin Angela Spindler faltete Friedenstauben mit den Jungen und Mädchen. Eine Woche später brachte sie ein Origamibuch in russischer Sprache mit und führte die Kinder in die Kunst dieser japanischen Falttechnik ein. „Sie sind sehr geduldig und geschickt“, lobt sie ihre ukrainischen „Schülerinnen“. Und die wiederum sind stolz auf das, was sie erschaffen.

Angelika Spindler bastelt mit den Kindern Anja (links neben ihr) , Adeline und Suomi (r) Friedenstauben und andere Papierkunst. (Foto: Thomas Ruttke)

„Etwas mit den Händen zu tun, hilft abzulenken“, weiß Monika Ratzka. Sie hätten auch schon Wolle und Stricknadeln mitgebracht, damit die Frauen stricken können. „Auch das ist gut angekommen“, freut sich Ratzka.

Für das Nähmaterial und die Mal- und Bastelmaterialien für die Kinder kommt der BrauArt-Verein auf. „Es ist schön, zu sehen, dass wir donnerstags schon erwartet werden, von den Großen und den Kleinen“, sagt Angelika Spindler.

Solange die Nachfrage besteht, seien sie da. Der Bedarf dürfte so schnell nicht nachlassen. Wenn es auch weniger als am Anfang sind, so kommen doch immer noch neue Flüchtlinge in der Erstunterkunft in Dessau an. Andere verlassen sie wieder, weil ihnen eine Wohnung zur Verfügung gestellt wurde. „Es sind immer neue Gesichter hier und unsere Dienste gefragt.“

Nur am morgigen Donnerstag, dem Vatertag, werden Monika Ratzka und ihre Mitstreiter eine Näh- und Kreativpause machen. Am 2. Juni aber sind sie ab 13.30 Uhr wieder im Einsatz.