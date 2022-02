Wie an Bargeld kommen? Kochstedter Heideplatz nun auch ohne Geldautomat der Sparkasse

Kochstedt/MZ - Ein kurzer Anruf durch den Vorstand bei der Ortsbürgermeisterin und ein Aushang in der Filiale am Kochstedter Heideplatz - für die Sparkasse war damit der endgültige Rückzug zum 1. Januar aus Kochstedt erledigt. Für Ortsbürgermeisterin Britta Grahneis (Freie Fraktion), den Ortschaftsrat sowie für viele Bürger ist er das nicht.

Nachdem 2016 die Filiale am Heideplatz geschlossen wurde, blieb noch der SB-Standort mit Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Überweisungsautomat. Doch auch der ist jetzt Geschichte. „Es ist verständlich, dass sich viele Bürger drüber beschweren“, sagt Grahneis. Die Sparkasse hält mangelnde Nutzung, die in keinem Verhältnis zu Unterhaltskosten und Rentabilität stehe, dagegen.

„Die pro Kunde höchstmöglich auszahlbare Summe an der Supermarktkasse beträgt 200 Euro“

Doch deren aufgezeigte Alternativen zur Bargeldbeschaffung sind für die Ortsbürgermeisterin nicht zufrieden stellend: Ein Kurierservice, der Bargeld gegen Entgelt an die Haustür bringt, und die Auszahlung von Bargeld im NP-Supermarkt in der Hirtenhau-Siedlung. „Die pro Kunde höchstmöglich auszahlbare Summe an der Supermarktkasse beträgt 200 Euro. Das klappt nur, wenn schon genug Tageseinnahmen in der Kasse sind“, erklärt Grahneis.

Weil ihrer Erfahrung nach immer noch viele Kochstedter Sparkassenkunden ihre Einkäufe mit Bargeld bezahlen, hat die Ortsbürgermeisterin den Oberbürgermeister Robert Reck, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sparkasse, um Hilfe gebeten. Bisher ohne Erfolg. Der Vorschlag der Ortschaftsräte: den Automatenstandortes vom Heideplatz in die NP-Supermarktfiliale zu verlegen.

„Wenn die Sparkasse diese Chance nicht ergreift, dann wird sicherlich eine andere Bank ihren Automaten aufstellen“, denkt Ortschaftsrat Uwe Gelfert (CDU). Und das könnte dann die Sparkasse Kunden kosten. Kritik kommt auch von Hans-Joachim Pätzold (Linke): „Durch ihren anonymen Rückzug ist der Sparkasse viel Vertrauen verloren gegangen.“

Nur noch 19 von bisher 27 Sparkassen-Automatenstandorten sollen im Stadtgebiet erhalten bleiben. Das Geldinstitut weist daraufhin, dass alle anderen Banken zusammen nur 15 Automaten in ganz Dessau-Roßlau unterhalten.

Kundennähe sieht für die Kochstedter Ortschaftsräte trotzdem anders aus. „Es ist kein gutes Signal, wenn der größte Dessau-Roßlauer Vorort mit über 4.000 Einwohnern keinen Sparkassen-Standort mehr hat“, so Gelfert. Der für Kochstedter nächstgelegene Automat befindet sich derzeit im Junkerspark.